В США признали, что попросту крадут российские деньги, направляя активы ВСУ

Соединенные Штаты фактически крадут чужие средства, направляя зарубежные российские активы на нужды Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить», — подчеркнул он.

По его мнению, США «будут делать все, что могут» для поддержки Киева.

До этого лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе.

При этом директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев отмечал, что вероятность изъятия российских активов США вырастет поздней осенью 2024 года, после завершения президентских выборов в стране.

Ранее ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ.