Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ

ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию ее активов

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию доходов от ее активов для поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС продолжит работу, касающуюся использования непредвиденных доходов… полученных непосредственно от иммобилизованных российских активов, для поддержки Украины», — говорится в документе.

27 июня ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ.

Эта мера названа ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Новый порядок, введенный в рамках 14-го пакета санкций, предоставляет право гражданам Евросоюза и европейскому бизнесу обращать взыскание на возможные активы российских компаний в ЕС.

Ранее Евросоюз принял решение о размораживании части зависших из-за санкций переводов из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами