ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию доходов от ее активов для поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС продолжит работу, касающуюся использования непредвиденных доходов… полученных непосредственно от иммобилизованных российских активов, для поддержки Украины», — говорится в документе.

27 июня ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ.

Эта мера названа ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Новый порядок, введенный в рамках 14-го пакета санкций, предоставляет право гражданам Евросоюза и европейскому бизнесу обращать взыскание на возможные активы российских компаний в ЕС.

Ранее Евросоюз принял решение о размораживании части зависших из-за санкций переводов из РФ.