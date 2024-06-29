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Американский бизнесмен отметил потерянность Байдена на митинге после дебатов

Бизнесмен Рагг: Байден выглядел потерянным позади жены на митинге после дебатов

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Marco Bello/Reuters

Бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг заявил, что президент США Джо Байден выглядел потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине. Своим наблюдением он поделился в соцсети X, передает РИА Новости.

«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах», — сказано в сообщении Рагга.

Бизнесмен также опубликовал видео с трансляции мероприятия, на котором можно увидеть Байдена, стоящего с приоткрытым ртом и потерянным взглядом, тогда как его супруга выступает с речью.

До этого американское издание The Washington Post после провала президента США Джо Байдена на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом опубликовало список из десяти кандидатов на замену Байдену. В их числе есть вице-президент США Камала Харрис и жена Барака Обамы Мишель Обама.

Сообщалось также, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.

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