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Байден признал, что был на дебатах с Трампом не так хорош

Байден заявил, что дебатирует не так хорошо, но знает, как говорить правду

Действующий президент США Джо Байден признал, что был на предвыборных теледебатах не так хорош, как раньше, но заявил, что все равно считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает NBC.

В публикации отмечается, что Байден попытался превратить свое разочаровавшее публику выступление на дебатах в призыв к сплочению сторонников и «перевернуть» ситуацию в свою пользу.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю, — как говорить правду! » — сказал Байден, выступая перед избирателями в Северной Каролине.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Подробнее о дебатах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее CNN сообщило о разочаровании иностранных дипломатов после дебатов Байдена и Трампа.

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Выборы в США — 2024
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