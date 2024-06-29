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Американское издание представило десять демократов для замены Байдена

WP опубликовала десять кандидатов для замены Байдена на президентских выборах

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Brian Snyder/Reuters

Американское издание The Washington Post после провала президента США Джо Байдена на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом опубликовало список из десяти кандидатов на замену Байдену, среди них есть вице-президент США Камала Харрис и жена Барака Обамы Мишель Обама.

«Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и остроты ума президента Байдена», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что демократы наконец «выдернули голову из песка» после провального выступления Байдена на дебатах.

В этой связи среди альтернатив президенту издание предлагает вице-президента США Камалу Харрис, однако признается, что она «так же непопулярна, как и Байден».

На второе место газета поместила губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, отметив, что она «является реальной альтернативой и выглядит почти идеальной на бумаге». На третьем месте в списке The Washington Post оказался министр транспорта США Пит Буттиджич.

В статье также предлагаются другие губернаторы штатов США как кандидаты на замену Байдену: губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама также оказалась в списке кандидатов. «Она, по-видимому, была бы идеальной альтернативой для многих, но она вряд ли будет баллотироваться», — пишет издание.

В предложенном газетой варианте также фигурируют имена губернатора Кентукки Энди Бешира и сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.

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