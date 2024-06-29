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Боливийский суд отправил мятежных генералов в тюрьму

Суд в Боливии назначил превентивное заключение для мятежных генералов

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Боливии назначил превентивное заключение на протяжении полугода для мятежных генералов, которые планировали организовать в стране государственный переворот. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Bolivia TV.

«Хуанe Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — сообщили в телеэфире.

До этого президент Боливии Луис Арсе заявил, что госпереворот пытались устроить бывшие военные и отставные гражданские лица.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее МИД России осудил попытку переворота в Боливии и выразил поддержку власти страны.

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