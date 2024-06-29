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Маск заявил об безвластии в США

Маск после дебатов Трампа и Байдена заявил, что страной никто не управляет

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Brian Snyder/Reuters

Соединенные Штаты находятся в ситуации, когда американским государством на самом деле никто не управляет. Об этом заявил американский миллиардер, предприниматель Илон Маск, передает РИА Новости.

Под публикацией бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, который написал в социальных сетях о том, что Байден на самом деле не управляет страной, Илон Маск оставил положительный комментарий:

«Может быть, никто», — написал Маск.

До этого редакционный совет американской газеты The New York Times (NYT) призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

Накануне телеканал CNN сообщал, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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