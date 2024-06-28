Путин назвал ожидаемые темпы роста ВВП РФ в первую половину 2024 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в первом полугодии 2024 года прирост ВВП РФ превысит 5%. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что в 2023 году рост ВВП в первом полугодии составил 3,6%.

«Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил глава государства.

Соответствующее заявление было сделано главой государства в ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

До этого Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%. Российский лидер рассказал, что данные по экономике начала года оказались выше прогнозов, а за январь-февраль ВВП вырос на 6% в годовом выражении.

Ранее Путин заявил, что Россия опережает среднемировые темпы роста экономики.