Путин прокомментировал работу Цивилева на посту главы Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин заявил о сохранении ряда проблем в Кемеровской области после ухода бывшего губернатора региона Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго РФ. Слова Путина приводит РИА Новости.

В ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва РАНХиГС Путин обратился к врио губернатора Кемеровской области Илье Середюку. По словам президента, Цивилев занял пост губернатора после прохождения одной из программ переподготовки для управленцев.

«Он вас и рекомендовал на должность, которую вы занимаете. <..> Кузбасс – действительно один из стратегических регионов России. Цивилев немало сделал, надеюсь, еще больше сделает в новом качестве, в качестве министра энергетики. Но регион огромный, сложный, и нерешенных задач еще очень много», — заявил Путин.

До этого Цивилев заявил, что не намерен брать в Минэнерго никого из правительства Кузбасса.

Ранее в Кузбассе стартовал Всесибирский форум национального единства.