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В Госдуму внесли новый законопроект о штрафах за курение

В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов

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Shutterstock

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов. Документ опубликован в базе данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесло Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. Авторы инициативы отмечают, что в нынешней редакции КоАП отдельного запрета на курение на территориях школ и детских садов нет, тогда как действия нарушителей квалифицируют по статьям, предполагающим максимальный штраф в 1,5 тысячи рублей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, введение отдельного состава правонарушения позволит увеличить сумму штрафа до трех тысяч рублей.

До этого сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей. А за курение на детской площадке предлагается взимать штраф до 30 тысяч рублей.

До этого Метелев заявлял, что депутаты направили на отзыв в кабмин и Верховный суд РФ пакет законопроектов, которые в том числе вводят для родителей штраф в размере до семи тысяч рублей за курение ребенка младше 16 лет.

Ранее россиянам рассказали, почему не получается бросить курить.

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