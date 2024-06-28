Путин начал встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Глава государства рассказал выпускникам кадрового резерва РАНХиГС о потребности России в новых управленцах для реализации проектов.

«Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата», — подчеркнул он. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что требования к выпускникам программы будут крайне высокими из-за ответственности стоящей перед ними миссии.

До этого Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы, однако его нельзя покрыть за счет импорта рабочей силы из-за рубежа.

Перед этим Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня.

На рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Ранее политолог Гагарин заявил о высокой эффективности «школы губернаторов» в РФ.