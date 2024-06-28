Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, во второй раз занявшая этот пост, постоянно выступает с ничем не подкрепленными обвинениями в адрес России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Постоянно несет злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений», – написал Медведев, добавив, что глава ЕК «мазохистски предана заокеанским хозяевам».

Зампред Совбеза отметил, что с тех пор, как фон дер Ляйен в 2019 году заняла пост главы ЕК, она «по-мужски муштрует своих комиссаров с небинарной гендерной идентичностью» и готова к проявлениям любви пожилых «плейбоев» из Белого дома.

28 июня главы стран и правительств ЕС утвердили назначения на руководящие посты в Евросоюзе на следующие пять лет. Так, Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии.

Ранее во Франции упрекнули фон дер Ляйен из-за решения по Украине.