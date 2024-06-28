Медведев назвал ЕС «фрик-шоу» на фоне новых назначений в объединении

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новые назначения в НАТО, а также изменения в Евросоюзе (ЕС), где Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост, а Кая Каллас сменит Борреля в должности главы евродипломатии. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее», — оценил Медведев.

Зампред Совбеза РФ охарактеризовал готовящегося стать генсеком альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте как «заядлого русофоба и верного атлантиста». Сохранившую пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик сравнил с «сушеной волжской воблой».

Что касается будущего шефа европейской дипломатии, бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Медведев напомнил о ее многочисленных «провалах» на должности и отметил, что в ее личности соединились «ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы».

Зампред Совбеза РФ также пожелал западным политикам провалов на новых должностях.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения по поводу нормализации отношений РФ с Евросоюзом после недавних кадровых перестановок.

Ранее стало известно об утверждении назначениях на руководящие посты в ЕС на следующие пять лет.