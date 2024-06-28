Медведев заявил о «ядерной русофобии» у премьера Эстонии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас соединяет в себе ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, эти черты являются «важнейшими для успешного европейского политика». Он отметил, что муж Каллас Арво Халлик, являющийся одним из хозяев транспортной фирмы, «с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями», тогда как его жена «в истерике орала на всю страну про русскую угрозу».

28 июня стало известно, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

В тот же день лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций в отношении России. Причиной названы «дестабилизирующие действия РФ за рубежом».

Ранее Эстония не исключила отправки войск на Украину.