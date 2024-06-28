Еще одна страна поддержала коммюнике конференции по Украине

Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике швейцарской конференции по Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Швейцарии.

Государство теперь указано в списке поддержавших по состоянию на 27 июня.

26 июня Time со ссылкой на заявление Владимира Зеленского писало, что главным достижением прошедшего в Швейцарии саммита по Украине стало обещание Киева о налаживании контактов с Москвой.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти России не получали никаких обращений по поводу возможного созыва второй конференции по Украине после первого саммита в Швейцарии.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее делегация США сравнивала украинский саммит в Швейцарии с навозной кучей.