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В Тбилиси пообещали с достоинством вступить в ЕС в 2023 году

Премьер Грузии Кобахидзе: республика с достоинством вступит в ЕС в 2030 году

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РИА «Новости»

Несмотря на критику со стороны Евросоюза в адрес Тбилиси из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», Грузия намерена с достоинством вступить в ЕС в 2030 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы уверены, что если с достоинством продолжим процесс евроинтеграции, цель вступления в ЕС достижима к 2030 году», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия уже сталкивалась с процессами, которые негативно сказались на прогрессе страны на пути евроинтеграции, но к такому в республике привыкли.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались.

В конце июня саммит Европейского союза (ЕС) пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение за закон об иностранных агентах.

В документе говорится, что принятый закон о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее в Грузии выразили готовность на перезагрузку отношений с США.

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