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В Госдуму внесли проект о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ

Слуцкий: в ГД РФ внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Государственную думу внесли проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова приводит РИА Новости.

«Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму», — сказал он.

По его словам, проект могут рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Слуцкий заявил, что Парламентская ассамблея превратилась в рупор «русофобствующих политиканов».

До этого первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил руководителям парламентских делегаций стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что Россия собирается заморозить участие своей делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения России в ПА ОБСЕ.

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