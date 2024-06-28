В Бельгии оценили вероятность участия европейских военных в боевых действиях на Украине

Европейские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, даже если прибудут туда для обучения украинских солдат. Об этом заявил начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман, слова которого передает Le Soir.

«Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — отметил он.

26 июня официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил, что страны Европейского союза решили юридические проблемы отъема прибыли от замороженных активов России для того, чтобы предоставлять Украине военную помощь.

25 июня прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявил, что наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, вербуют в Европе и готовят в Польше.

До этого бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страны Запада должны добиваться прекращения боевых действий на Украине путем переговоров.

Ранее Виктор Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.