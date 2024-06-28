Псковский губернатор срочно прервал визит в Белоруссию из-за мусора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что прервал свою командировку в Белоруссию для решения мусорной проблемы в регионе.

«Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», — написал он.

По его словам, ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пскове и Псковском районе снова накалилась. Он отметил, что владельцы полигонов ТКО перестали принимать мусор, хотя обязаны это делать по законодательству. Ведерников добавил, что у властей есть план как решить мусорный кризис в регионе.

До этого председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил главе Минприроды Александру Козлову предложение, чтобы ввести в России льготы и отличительные нагрудные знаки для тех, кто помогает очищать леса от мусора.

Ранее сообщалось, что за раздельный сбор мусора в России могут ввести льготы и поощрения.