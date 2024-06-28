В Британии ужаснулись выступлению Байдена на дебатах с Трампом

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом было одним из худших среди всех кандидатов на должность главы государства, если не худшим. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

В материале отмечается, что выступление Байдена оценивают как «полную катастрофу», «крах», «автокатастрофу в замедленной съемке» не его оппоненты, но члены Демократической партии США.

Как следует из текста, предвыборный штаб Байдена надеялся увидеть президента в хорошей форме, как во время обращения к нации о положении страны, когда он произнес «блестящую и страстную речь», однако с самого начала дебатов стало очевидно, что это будет другая версия главы государства. Голос его был хриплым, он спотыкался, были долгие многозначительные паузы, напоминает телеканал.

«Это могло бы быть забавно, если бы не было так угнетающе для американских избирателей. Трудно поверить, что президент Байден боролся за дебаты в это время, самые ранние из когда-либо существовавших», — говорится в тексте.

Как пишет Sky News, проведение дебатов было огромной авантюрой для команды Байдена, поскольку такой формат «разоблачителен на национальной сцене», и это может привести к печальным для демократов последствиям.

До этого Politico писал, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранеев Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа.