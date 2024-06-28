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Макрон проигрывает оппозиции по данным опросов

Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по данным опросов перед выборами

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Christophe Ena/Reuters

Блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий обходят блок действующего президента Франции Эммануэля Макрона за два дня до внеочередных парламентских выборов. Такие данные следуют из опроса OpinionWay.

«Французы не изменили своего мнения и по-прежнему хотят «наказать» Эммануэля Макрона», — заявил вице-президент OpinionWay Бруно Жанбар.

По его словам, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» завершает кампанию с показателями выше своего европейского рейтинга. За нее готовы отдать голоса 37% избирателей. Блок левых сил поддерживают 28% избирателей. Президентская коалиция «Вместе за республику» заняла согласно опросу третье место с 20% голосов.

28 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции, где 30 июня пройдут выборы в парламент страны, и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.

Ранее мэр Парижа заявила, что Макрон испортил праздник Олимпийских игр.

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