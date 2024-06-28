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В США призвали срочно искать замену Байдену

Atlantic: демократам в США должны срочно искать замену Байдену

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Marco Bello/Reuters

Демократам в США необходимо быстро найти замену Джо Байдену на роль кандидата от их партии на пост президента Соединенных Штатов после его неудачного выступления на дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом пишет журналист Марк Лейбович в статье для издания The Atlantic.

«Если у Байдена есть хоть какое—то представление о том, как он выступил… он уйдет, и скоро. Будет непросто найти замену за восемь недель», — подчеркнул автор.

По мнению Лейбовича, в нынешнем положении демократической партии любая кандидатура вместо Байдена стала бы более предпочтительной, чем стремление далее сохранять имидж действующего президента США.

«Что бы ни случилось, это не будет так плохо, как то, что случилось с Байденом», — отметил журналист.

До этого замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом может заменить Байдена на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов после провальных дебатов.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее в России назвали США «подростком с пистолетом».

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