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В России назвали США «подростком с пистолетом»

Философ Дугин: дебаты в США не соответствуют образу международных отношений

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Mike Blake/Reuters

Уровень дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом не соответствует образу международных отношений. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

«Америка, как таковая, — это подросток с пистолетом, который совершенно не имеет ни жизненного опыта, ни исторических знаний, ни представления о географии, ни об истории, ни о философии», — сказал философ.

Он добавил, что в предвыборной кампании в США действует лишь один принцип: «Кто скажет какую-то нелепость или обзовется грубым словом, тот и молодец».

В США прошел первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Они продлились чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы оппоненты не переругались. Впрочем, без взаимных оскорблений все равно не обошлось. О том, что обсуждали стороны и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США заявили, что Байден не способен быть президентом.

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