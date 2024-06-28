США не смогли справиться с ролью мирового лидера, поскольку систематически избирательно соблюдали принципы ООН. Об этом в своем блоге заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«Соединенные Штаты Америки не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер – это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН», — подчеркнул Додон.

Он обратил внимание на то, что США постоянно нарушают один из принципов ООН – невмешательство в дела других государств, указав на прецедент с Косово, когда произошло отклонение от фундаментальных норм современного международного права.

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Соединенные Штаты лишились статуса гегемона. Боррель пояснил, что международная система, сложившаяся после периода холодной войны, на сегодняшний день практически прекратила свое существование.

Ранее на Западе сочли, что состояние Байдена отражает положение США.