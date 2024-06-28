Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор поздравил граждан Молдавии с 84-й годовщиной освобождения от румынской оккупации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Оппозиционер напомнил, что 28 июня 1940 года началось освобождение Молдавии от румынской оккупации.

«84 года назад советские войска, перейдя Днестр, вошли в Бессарабию и Северную Буковину», — написал он.

По словам Шора, летом 1940 года молдаване получили мир, свободу, а также возможность «созидать и быть защищенными». По словам политика, теперь у жителей страны «хотят забрать все».

Лидер блока «Победа» обвинил президента Молдавии Майю Санду в искажении понятий о суверенитете, чести и достоинстве.

28 июня 1940 года после предъявленного СССР ультиматума Румыния вывела свои войска и администрацию из Бессарабии, которую заняла в 1918 году. 2 августа 1940 года на этой территории образовалась Молдавская ССР, в состав которой вошли шесть бессарабских уездов и шесть районов Приднестровья.

До этого Шор поблагодарил Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

Ранее в Молдавии подвергли проверкам возвращавшихся из России оппозиционеров.