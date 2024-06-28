«Это победа фарминдустрии»: депутат Бутина назвала «бодреньким» выступление Байдена на дебатах

Джо Байдена действительно могут заменить на другую кандидатуру к выборам президента США, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Ранее о таком варианте развития событий говорили американские журналисты после провала действующего президента на теледебатах с Дональдом Трампом. При этом в разговоре с «Газетой.Ru» Бутина заявила, что дебаты «прошли стандартно», а Байден держался на них лучше, чем обычно.

«Тема о замене Байдена обсуждается давно. Звучит еще кандидатура Мишель Обамы. Такой вариант юридически вполне возможен. На итоговой конференции демократов конференция может выдвинуть на самом деле любого человека, который даже не проходил процедуру праймериз. Поэтому я бы это не сбрасывала со счетов. То, что мы видели в рамках дебатов, и то, как относительно бодренько держался Байден — мне кажется, это большая победа. Большая победа фарминдустрии. Мы видели его появления ранее, и человек был, наверное, под очень серьезными препаратами — более менее держался. Это на удивление контрастирует со всеми его предыдущими оговорками и странным поведением, когда он здоровается с воздухом», — сказала Бутина.

Депутат отметила, что главным акцентом дебатов стала внешнеполитическая ситуация. По ее мнению, это «проигрышная тема» для обоих кандидатов, поскольку сегодня американцев волнуют другие проблемы.

«Если посмотреть последние опросы, американскую публику больше всего волнуют внутренние вопросы, которые тоже в рамках дебатов рассматривались. Я имею ввиду прежде всего темы абортов, миграции, студенческих займов, медицинского обеспечения. Основное, что попало в информационный обзор — это международная повестка. Заявлениям Трампа по поводу того, что он закончит конфликт, при этом не согласившись с Путиным, я, конечно, не верю. Это с его стороны исключительно популизм. Он далеко не дурак, он играет на внутреннюю аудиторию, которая устала от экономической нестабильности, видит, что мир меняется, и надо как-то находить в этом свое место», — подчеркнула политик.

Бутина добавила, что дебаты никак не повлияли на прирост аудитории у демократов или республиканцев. Она уверена, что демократы захотят привлечь на свою сторону больше избирателей и воспользуются для этого мигрантами и заключенными.

«Аудитория в Америке распределена достаточно четко между республиканцами и демократами. Люди регистрируются в партии и осознанно идут голосовать, а уж тем более все гарантирует система выборщиков. Поэтому ни о какой демократии речи не может идти. Это вопрос технологии сейчас, вопрос нарезки округов и вопрос того, насколько успеют демократы легализовать как можно больше мигрантов, чтобы добавить голосов. Ну и, конечно, отыграются на заключенных. У них осужденные за уголовные преступления лишаются права голосовать, кроме [случаев] помилования губернатором штата. Скорее всего, как и обычно демократы перед выборами сделают несколько помилований в нескольких ключевых штатах и просто силком приведут заключенных на выборы, попробовав таким образом переломить тенденцию. Хотя, на мой взгляд, Трамп по прежнему остается фаворитом гонки. Но повторюсь — с дебатами это не связано», — заключила она.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в студии телеканала CNN. По итогам почти 70% опрошенных CNN зрителей посчитали Трампа победителем дебатов. Журналисты отметили, что Байден регулярно запинался и сбивался с мысли, а представители Демократической партии начали обсуждать возможность его замены другим кандидатом.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что на поведение кандидатов во время дебатов было стыдно смотреть. Он отметил, что состояние Байдена вызывает опасения за судьбу Америки и всего мира.

Ранее в Совфеде не увидели шансов на переизбрание Байдена после дебатов.