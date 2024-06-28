Стало известно, когда Чехия подпишет соглашение по безопасности с Украиной

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в соцсети X, что Прага подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с Киевом 18 июля.

Он отметил, что 27 июня совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским договорился, что стороны завершат переговоры по тексту чешско-украинского соглашения до саммита НАТО в Вашингтоне.

«Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля», — отметил он.

До этого стало известно, что власти Финляндии передадут Киеву вооружения суммарной стоимостью порядка €159 млн, такое решение принял президент страны Александр Стубб. Отмечается, что общее количество поставок с начала СВО вместе с текущей составит 24. Суммарная стоимость всех поставок оценивается в €2,2 млрд. При этом, что входит в 24-й пакет помощи — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в первую партию поставок Украине по чешской инициативе вошли снаряды калибра 155 мм.