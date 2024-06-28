Глава миссии РФ при ЕС оценил утверждение фон дер Ляйен в должности председателя ЕК

Ближайшие пять лет ЕС под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет привержен курсу на полное обособление от России, Еврокомиссия будет использовать предлог «российской угрозы» для узурпации власти в ЕС в ущерб членам сообщества. Об этом заявил глава миссии России при ЕС Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москве все равно, кто окажется в руководстве организации, которая стремится нанести стратегическое поражение России.

«Русофобом больше, русофобом меньше. Как минимум ближайшие пять лет Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет привержен курсу на полное обособление от России», — заявил Логвинов.

28 июня сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе не поддержал выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии.

28 июня стало известно, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

В тот же день лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций в отношении России. Причиной названы «дестабилизирующие действия РФ за рубежом».

Ранее во Франции упрекнули фон дер Ляйен из-за решения по Украине.