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Эрдоган готов нормализовать отношения с Сирией

Эрдоган: Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией

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Liesa Johannssen/Reuters

Причин для неустановления дипломатических отношений между Турцией и Сирией нет. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, комментируя слова главы Сирии Башара Асада о нормализации отношений между странами, передает ТАСС.

«Мы открыты для инициатив по нормализации с Сирией. Причин для неустановления дипломатических отношений нет. Мы можем действовать сообща, как в прошлом. У нас нет намерения вмешиваться во внутренние дела Сирии», — заявил президент Турции.

1 июня министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара может вывести войска из Сирии, если турецко-сирийская граница будет обезопасена. По его словам, Турция готова оказать поддержку властям Сирии в принятии конституции, проведении свободных выборов и нормализации ситуации в стране.

30 мая газета Hürriyet писала, что Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии.

Ранее Израиль назвал Эрдогана военным преступником.

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