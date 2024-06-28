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В БРИКС поддержали создание зерновой биржи

Минсельхоз: страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Страны — члены БРИКС поддержали инициативу Российской Федерации по созданию зерновой биржи. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе 14-й встречи министров сельского хозяйства стран объединения, передает, ТАСС.

Она отметила, что министерство сельского хозяйства будет прорабатывать развитие этой площадки, а также развитие возможности расчетов в национальных валютах государств БРИКС.

Лут также подчеркнула, что страны БРИКС составляют около 30% всех пахотных земель планеты. Члены объединения производят порядка 40% зерновых культур.

26 июня стало известно, что Россия совместно с центральными банками государств БРИКС проводит работу над созданием расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС приняли решение взять паузу по вопросу принятия новых членов в состав объединения.

Ранее Владимир Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.

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