Эксперт заявил, что Байдена могут заменить на выборах президента США

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом может заменить Джо Байдена на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов после провальных дебатов действующего главы американской администрации. Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, слова которого передает ТАСС.

Эксперт отметил, что Байден показал себя слабо во время дебатов с Дональдом Трампом. Нынешний президент США допускал оговорки, говорил с большими паузами и сумбурно. Он отметил, что после слабого выступления встает вопрос о его способности вести дальнейшую предвыборную кампанию и вообще быть президентом Соединенных Штатов.

Также Суслов допустил, что окружение Байдена будет предлагать ему альтернативы. В частности эксперт считает, что заменить Байдена в предвыборной гонке способны вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

28 июня ирландский журналист Чей Боуз заявил, что престарелый возраст и критическое состояние Байдена на дебатах с Трампом отражают нынешнее положение самих Соединенных Штатов.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее в России назвали США «подростком с пистолетом».