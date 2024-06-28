Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил, что Байдена могут заменить на выборах президента США

Политолог Суслов: губернатор Калифорнии Ньюсом может заменить Байдена на выборах

close
100%
Marco Bello/Reuters

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом может заменить Джо Байдена на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов после провальных дебатов действующего главы американской администрации. Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, слова которого передает ТАСС.

Эксперт отметил, что Байден показал себя слабо во время дебатов с Дональдом Трампом. Нынешний президент США допускал оговорки, говорил с большими паузами и сумбурно. Он отметил, что после слабого выступления встает вопрос о его способности вести дальнейшую предвыборную кампанию и вообще быть президентом Соединенных Штатов.

Также Суслов допустил, что окружение Байдена будет предлагать ему альтернативы. В частности эксперт считает, что заменить Байдена в предвыборной гонке способны вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

28 июня ирландский журналист Чей Боуз заявил, что престарелый возраст и критическое состояние Байдена на дебатах с Трампом отражают нынешнее положение самих Соединенных Штатов.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее в России назвали США «подростком с пистолетом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами