«Стыдно смотреть»: депутат Чепа оценил дебаты Байдена и Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал для «Газеты.Ru» дебаты президента США Джо Байдена и бывшего лидера США Дональда Трампа, которые прошли в студии CNN. Депутат заявил, что за поведением кандидатов было стыдно наблюдать. Он отметил тот факт, что политики не стали жать руки и начали оскорблять друг друга с первых минут.

«Я на протяжении многих лет наблюдаю за выборами в Соединенных Штатах Америки. Страна, которая навязывает всему миру то, каким должен быть образец демократии, к чему должны стремиться все страны и чему они должны соответствовать. Могу сказать, что с каждым разом наблюдается картина, когда так называемый образец демократии катится вниз и преподносит уроки, которые нормальному человеку подчас стыдно наблюдать. Эта встреча началась нерукопожатно, кандидаты не подали руки друг другу и через несколько минут начали оскорблять друг друга. Это происходило на одной из крупнейших информационных площадок — на CNN. Это рупор демократической партии, и они делали все для того, чтобы Байдену было комфортнее выступать именно на этой площадке. К сожалению, то, что мы увидели, эти оскорбления… Для нормального воспитанного человека это смотреть неудобно, стыдно. Тем более выступали два пожилых человека. Это, так сказать, элита, образец того, что навязывают США миру», — сказал Чепа.

Поведение Бадена во время дебатов, по мнению депутата, заслуживает отдельного внимания. Чепа отметил, что американский лидер уже «пожилой человек», поэтому его запинки во время речи можно понять. Однако если Байден в таком состоянии будет управлять страной, это может быть опасно не только для Америки, но и для всего мира.

«Основной мой вывод — Америка с ее выборной кампанией, с ее демократией уже не катится, а летит в пропасть. Я понимаю, что в любом случае возраст надо уважать. Но то, на чем построена вся система управления США, вызывает огромное-огромное количество вопросов. Когда демократы выставляют пожилого человека… Я не говорю сейчас о своем отношении к Байдену как к человеку, который совершил много политических ошибок, что привело к многочисленным жертвам в мире. Я говорю о пожилом человеке, который путается, который спотыкается, который подчас уже, кажется, теряет логику и смысл своего выступления, того, что он хочет сказать. Человек это очень опасный. Это человек, рядом с которым находится ядерный чемоданчик. Человек, который принимает определенные решения. Понятно, что там уже не все решения принимает он лично, но тем не менее, это все очень опасно. Опасно для мира, опасно для того, кто кто выстраивает империю доллара, кто пытается создавать золотой миллиард, кто строит ту политику будущего, на которую ориентируются сегодня США. Это просто становится опасно и подчас страшно. Это не комедия, это трагикомедия», — заключил он.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в США. В ходе выступления Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером», а Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны. Действующий американский президент в своем выступлении регулярно запинался и терял мысль.

В итоге почти 70% опрошенных CNN зрителей посчитали Трампа победителем дебатов. Американские журналисты пишут, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Байдена другим кандидатом после провала его выступления на дебатах.

О том, как проходили дебаты американских политиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать дебаты Трампа и Байдена.