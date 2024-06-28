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Медведчук рассказал о проекте уничтожения Украины

Медведчук: Запад навязал Киеву проект уничтожения Украины

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РИА Новости

Запад вместо помощи Украине навязал Киеву проект по уничтожению государства. Об этом в статье на сайте «Смотрим.ру» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Все дело в том, что коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения», — подчеркнул он.

Медведчук отметил, что боевые действия на Украине были вызваны «европейским вектором» развития государства, поскольку Запад «продавал» Украине европейскую интеграцию вместе с военным противостоянием против России.

По его мнению, экономических условий для вхождения Украины в ЕС нет, так как промышленность практически уничтожалась «под командованием» западных стран, а продукция украинского сельского хозяйства не нужна ЕС.

До этого Медведчук заявлял, что Запад жаждет поражения России и никогда не даст согласия Украине на начало мирных переговоров.

Ранее Медведчук заявил о падении рейтинга Рады «ниже плинтуса».

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