В Кремле ответили на вопрос о реакции на дебаты Байдена и Трампа в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о дебатах президента США Джо Байдена и его конкурента Дональда Трампа.

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что у руководства РФ много вопросов, которые действительно важны и актуальны для страны.

«Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — сказал Песков, добавив, что в Кремле все же ознакомятся со всеми заявлениями, которые были сделаны.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго.

Издание Responsible Statecraft (RS) писало, что во время дебатов Байден и Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по внешней политике Вашингтона касательно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

В ходе дебатов Трамп заявил, что Россия возьмет под контроль больше территорий Украины, вплоть до всей ее территории в текущих условиях конфликта, потому что Киев очевидно проигрывает это столкновение.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.