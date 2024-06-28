Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о реакции на дебаты Байдена и Трампа в США

Песков: дебаты в США не относятся к главным вопросам повестки дня Путина

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о дебатах президента США Джо Байдена и его конкурента Дональда Трампа.

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что у руководства РФ много вопросов, которые действительно важны и актуальны для страны.

«Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — сказал Песков, добавив, что в Кремле все же ознакомятся со всеми заявлениями, которые были сделаны.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго.

Издание Responsible Statecraft (RS) писало, что во время дебатов Байден и Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по внешней политике Вашингтона касательно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

В ходе дебатов Трамп заявил, что Россия возьмет под контроль больше территорий Украины, вплоть до всей ее территории в текущих условиях конфликта, потому что Киев очевидно проигрывает это столкновение.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами