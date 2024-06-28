Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкий политолог назвал преимущества нормализации отношений Анкары и Еревана

Политолог Перинчек: наладив отношения с Турцией, Армения избавится от Запада

close
100%
Global Look Press

Сегодняшняя политика Армении подразумевает изоляцию от соседних стран ради интересов Запада. Однако, если Ереван наладит отношения с Турцией, он может выйти из-под влияния США и Евросоюза. Такое мнение высказал турецкий политолог Мехмет Перинчек. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Сейчас у Турции есть стратегические отношения с Азербайджаном, хорошие отношения с Ираном и, конечно, еще с Россией. Даже есть платформа «три плюс три». И если нормализация отношений между Турцией и Ереваном может способствовать позиции Еревана на этой платформе, то, конечно, это выгодно всем странам региона», — сказал Перинчек.

Он добавил, что союзнические отношения Армении, Турции и других соседних держав могут помешать Западу создать хаос в регионе.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности.

До этого сообщалось, что Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Стороны отметили, что Вашингтон и Ереван за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза.

Ранее в Армении заявили, что скоро могут провести референдум о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами