Турецкий политолог назвал преимущества нормализации отношений Анкары и Еревана

Сегодняшняя политика Армении подразумевает изоляцию от соседних стран ради интересов Запада. Однако, если Ереван наладит отношения с Турцией, он может выйти из-под влияния США и Евросоюза. Такое мнение высказал турецкий политолог Мехмет Перинчек. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Сейчас у Турции есть стратегические отношения с Азербайджаном, хорошие отношения с Ираном и, конечно, еще с Россией. Даже есть платформа «три плюс три». И если нормализация отношений между Турцией и Ереваном может способствовать позиции Еревана на этой платформе, то, конечно, это выгодно всем странам региона», — сказал Перинчек.

Он добавил, что союзнические отношения Армении, Турции и других соседних держав могут помешать Западу создать хаос в регионе.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности.

До этого сообщалось, что Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Стороны отметили, что Вашингтон и Ереван за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза.

Ранее в Армении заявили, что скоро могут провести референдум о вступлении в ЕС.