Политолог: замашка на дружбу с Турцией может выйти Армении боком

Установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией выглядит как часть большого геополитического пазла. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Он предположил, что Ереван видит в Анкаре рычаг давления на Азербайджан.

«Однако, такие ожидания кажутся, мягко говоря, наивными. Турция, будучи главным союзником Азербайджана, вряд ли будет готова пожертвовать своими стратегическими интересами ради удовлетворения армянских требований», — отметил Шафир.

Кроме того, Армения вступает на скользкий путь «многовекторной» политики, пытаясь играть на противоречиях между членами НАТО, такими как Турция и Франция. Пытаясь понравиться как Анкаре, так и Парижу, Ереван может оказаться между молотом и наковальней, не получив значительных преимуществ ни от одной из сторон, заключил политолог.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности.

До этого Пашинян заявил о сомнениях в целесообразности участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

Ранее в Армении обвинили Россию в сдаче Карабаха Азербайджану.