Байден оценил свое выступление на дебатах с Трампом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, несмотря на критику выступления на дебатах с Дональдом Трампом, заявил, что проделал хорошую работу. Он также посетовал, что ему пришлось иметь дело с «лжецом», передает телеканал CNN.

«Я думаю, что мы хорошо справились... Сложно вести дебаты со лжецом», — сказал Байден.

Он также привел статистику газеты The New York Times, согласно которой его оппонент от Республиканской партии 26 раз соврал в ходе выступления. Байден также отметил, что у него болит горло, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До этого вице-президент США Камала Харрис заступилась за действующего главу государства Джо Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом на фоне критики его выступления. С ее точки зрения, по производительности Байден был «необычайно силен».

Отвечая на вопрос журналиста о том, не беспокоит ли ее увиденное на дебатах от Байдена, она подчеркнула, что не собирается обсуждать этот вопрос.

Ранее в Германии оценили дебаты Байдена и Трампа словами «президент уходит в отставку».