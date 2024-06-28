Лидер Ирана проголосовал на выборах президента почти сразу после открытия участков

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Хаменеи отметил, что день выборов — день радости для него и иранцев. Он порекомендовал гражданам серьезно отнестись к вопросу голосования и участвовать в политическом событии. Хаменеи подчеркнул, что от участия иранцев в голосовании зависит прочность строя исламской республики, ее достоинство и честь.

Утром 28 июня избирательные участки в 07:30 мск открылись в Иране. По словам представителя избирательного штаба Мохсена Эслами, участки закроют в 17:30 мск, однако, если будет нужно, их работу продлят. Безопасность на участках обеспечивают порядка 180 тыс. полицейских.

В выборах президента Ирана участвуют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Ранее в МИД РФ назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.