В США назвали главный итог дебатов Байдена и Трампа

Президенту США Джо Байдену во время дебатов с Дональдом Трампом не удалось развеять опасения избирателей по поводу своего возраста и способности выдержать еще один срок на посту главы государства. Об этом пишет The Hill.

В материале отмечается, что Байдену сейчас 81 год, и он «не сделал ничего», чтобы развеять опасения, по поводу готовности провести еще четыре года в Овальном кабинете.

«Байден совершил несколько ошибок, из-за которых он спотыкался в своих словах и временами был неясным в своих заявлениях. Его голос также был хриплым всю ночь, и он начал дебаты особенно тихо», — отмечается в материале.

Газета подчеркивает, что Трамп также является пожилым кандидатом, но вопросы о его возрасте не затрагивают его так, как Байдена, и выступление республиканца в четверг вечером вряд ли изменит эту динамику.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Ранее опрос показал, чего ожидали американцы от дебатов Байдена и Трампа.