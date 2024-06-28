После предвыборных теледебатов Байден покинул аудиторию с помощью супруги

После предвыборных теледебатов на площадке телеканала CNN кандидат в президенты США и действующий глава государства Джо Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что по окончании эфира его соперник Дональд Трамп быстро покинул сцену, в то время как сам Байден «будто застыл», пока ему на помощь не пришла супруга, которая взяла его за руку и помогла уйти из-под камер.

При этом Джилл Байден попыталась публично поддержать своего мужа.

«Джо, ты проделал такую отличную работу! Ты ответил на каждый вопрос, ты знал все факты», — отметила она.

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям на площадке телеканала CNN оба политика подошли практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее CNN заявил о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом.