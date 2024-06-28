Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом»

Экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов в Атланте штате Джорджия обвинил нынешнего главу страны Джо Байдена в получении денег от Китая и назвал его «маньчжурским кандидатом». Об этом пишет ТАСС.

Термин «маньчжурский кандидат» стал популярным после выхода двух одноименных фильмов из Голливуда. Обычно его используют для описания скрытых агентов влияния зарубежных государств или других внешних сил.

Говоря о Байдене, Трамп отметил, что США претерпевают крупнейший торговый дефицит в истории при его президентстве. «У нас крупнейший дефицит с Китаем. Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться или что-то вроде того», — отметил Трамп.

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям на площадке телеканала CNN оба политика подошли практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предложил Байдену пройти умственный тест и ответить на простые вопросы.