В Иране стартовали президентские выборы

Избирательные участки в 07:30 мск открылись в Иране, где 28 июня проходят выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя избирательного штаба Мохсена Эслами, участки закроют в 17:30 мск, однако, если будет нужно, их работу продлят. Безопасность на участках обеспечивают порядка 180 тыс. полицейских.

В выборах президента Ирана участвуют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Накануне дня старта голосования с выборов снялся мэр Тегерана Алиреза Закани, который попросил двух наиболее популярных политиков от лагеря консерваторов — Джалили и Галибафа — объединить усилия против реформиста Пезешкияна.

14-е выборы главы государства стали внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее в МИД РФ назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.