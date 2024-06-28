Китай создаст центр для исследования проблем стран глобального Юга

Китай хочет создать исследовательский центр для изучения проблем государств глобального Юга и оказания им более эффективной поддержки. Об этом на конференции в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его цитирует ТАСС.

Китайские власти также предоставят учащимся из указанных стран порядка тысячи стипендий для изучения Пяти принципов мирного сосуществования — мирного договора между КНР и Индией, предполагающего взаимное уважение суверенитета друг друга. Кроме того, для проведения исследований в этом направлении будут созданы 100 тыс. мест для студентов.

Помимо этого, КНР создаст программу для молодых лидеров стран глобального Юга и будет стимулировать экономическое развитие этих государств.

В июне The Washington Post писала, что США пригрозили устроить в Тайваньском проливе «беспилотный ад», если Китай начнет операцию против острова.

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США, желающие «превратить Тайваньский пролив в ад», сами туда направятся первыми.

Ранее в МИД РФ заявили о планах собрать формат Россия — Индия — Китай.