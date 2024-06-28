В конгрессе США заявили, что Байден не способен быть президентом

Состоявшиеся в ночь на 28 июня дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена показали, что последний не может занимать пост американского президента, считает конгрессмен Пол Госар. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Сегодняшними дебатами Джо Байден, запинаясь, произнес вслух то, о чем молчат: умственно он не способен быть президентом США», — сказал Госар.

Телеканал CNN сообщал, что дебаты Байдена и Трампа вогнали в панику членов Демократической партии, от которой выдвигается Байден. По словам советника экс-президента США Барака Обамы, помимо паники, многие демократы испытали боль, когда смотрели дебаты.

Во время диспута с Трампом Байден допустил несколько оговорок. В одном из случаев он заявил, что в Штатах проживает тысяча триллионеров. Он тут же исправился и объяснил, что имел в виду миллиардеров.

Ранее Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны.