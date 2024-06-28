CNN заявил о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом

Демократы пребывают в панике из-за выступления президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.

«Это не то, что нам нужно было от Джо Байдена. И это причинило боль многим людям. Речь не просто о панике, увиденное сегодня стало причиной боли», — заявил советник.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком написал в соцсетях, что оговорка действующего президента США Джо Байдена о сестрах, насилующих других женщин, опозорила Демократическую партию.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден оговорился и заявил о тысяче триллионеров в США.