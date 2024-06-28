Байден высказался о планах Трампа по США и НАТО

Президент США Джо Байден в рамках дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что его политический оппонент в случае победы на выборах будет добиваться выхода Соединенных Штатов из НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Байдена, сила США заключается в союзах страны. Он также подчеркнул, что американской стороне никогда не удавалось уклониться от большой войны в Европе.

Трамп подчеркнул, что президенту Соединенных Штатов следовало добиваться от союзников в ЕС выделения дополнительных средств на помощь Украине. По его словам, ЕС выделил Киеву $100 млрд, что меньше, чем потратили США.

До этого стало известно, что советники бывшего президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с РФ, Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США.

Согласно предложенному Трампу плану прекращение огня должно быть достигнуто «на основе существующих линий фронта».

Ранее в США заявили об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от предложений Путина по Украине.