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Трамп назвал Байдена преступником

Трамп: Байден рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном

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Allison Joyce/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущий глава Белого дома Джо Байден является преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном Хантером. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, подобное может произойти с Байденом после того, как он покинет Белый дом.

Трамп подчеркнул, что Байден преступник и «совершил ужасные вещи» за время своего президентства.

До этого президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием.

Накануне сообщалось, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине.

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