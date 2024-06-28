Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей

Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию журналистов Белого дома.

«Дебаты пройдут без зрителей, а их правилами предусмотрено выключать микрофоны кандидатов. Журналист пула должен наблюдать, что говорится и делается, когда микрофоны выключены, а кандидаты находятся не в объективе камеры, но в то же время говорят, жестикулируют, двигаются», — говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация рассчитывает, что телеканал, организующий дебаты, пустит в помещение хотя бы одного журналиста пула. Пока там разрешили присутствовать только фотографам и телеоператорам, журналиста из печатного издания пустят только в перерыве, оценить обстановку.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. Дональд Трамп и Джо Байден встретятся лицом к лицу.

К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос показал, чего ждут американцы от дебатов Байдена и Трампа.