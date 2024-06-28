Италия не поддержала двух кандидатов на посты в руководство ЕС

В Италии не поддержали выдвижение экс-премьер-министра Португалии Антониу Кошты и премьера Эстонии Каи Каллас в качестве руководителя Евросовета и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, хотя ранее их кандидатуры были утверждены. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что не разделяет подходы «пакетного назначения» по согласованию. По ее мнению, подобные методы являются ошибочными, поэтому она не станет их поддерживать.

По данным источников агентства ANSA, Италия не стала голосовать только за Кошту и Каллас.

До этого уходящий глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

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