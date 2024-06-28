Глава МВД России заявил о проблемах во взаимодействии с Интерполом

России создаются искусственные ограничения в работе с Интерполом в нарушение устава международной правоохранительной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

«Российскую Федерацию ограничивают в работе Интерпола, не исполняют наши запросы о правовой помощи, хотя по уставу они обязаны это делать. Скрывают от нас информацию о разыскиваемых преступниках. Предпринимают неоднократно попытки исключить Российскую Федерацию, вопреки действующему Уставу Интерпола», — заявил Колокольцев.

Принимая участие в сессии IV саммита руководителей органов полиции государств-членов всемирной организации на полях ООН, глава МВД России отметил, что эти попытки локализуются и нейтрализуются. Колокольцев добавил, что его коллеги из других стран на самом деле прекрасно понимают подоплеку этих ограничений, чинимых со стороны недружественных России стран.

До этого Владимир Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь.

Ранее бывший американский разведчик назвал атаку на Севастополь актом войны США против РФ.