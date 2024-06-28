Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД России заявил о проблемах во взаимодействии с Интерполом

Колокольцев заявил об ограничении РФ в работе с Интерполом в нарушение устава

close
100%
Edgar Su/Reuters

России создаются искусственные ограничения в работе с Интерполом в нарушение устава международной правоохранительной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

«Российскую Федерацию ограничивают в работе Интерпола, не исполняют наши запросы о правовой помощи, хотя по уставу они обязаны это делать. Скрывают от нас информацию о разыскиваемых преступниках. Предпринимают неоднократно попытки исключить Российскую Федерацию, вопреки действующему Уставу Интерпола», — заявил Колокольцев.

Принимая участие в сессии IV саммита руководителей органов полиции государств-членов всемирной организации на полях ООН, глава МВД России отметил, что эти попытки локализуются и нейтрализуются. Колокольцев добавил, что его коллеги из других стран на самом деле прекрасно понимают подоплеку этих ограничений, чинимых со стороны недружественных России стран.

До этого Владимир Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь.

Ранее бывший американский разведчик назвал атаку на Севастополь актом войны США против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами